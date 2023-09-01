Узбекистан празднует 32-ю годовщину независимости

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане отмечают главный национальный праздник - День независимости. В этом году республика празднует 32-ю годовщину со дня обретения независимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Постановление «О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан» было принято 31 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета Узбекской ССР. Этим же постановлением 1 сентября было объявлено Днем независимости.

Праздничное мероприятие с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прошло накануне в парке «Новый Узбекистан», возведенному два года назад специально к юбилею республики.

Выступая на торжественной церемонии, президент дал краткий обзор прошедшим 32 годам в истории независимого Узбекистана и отметил трудности и достижения.

«Образно говоря, появившийся на свет тридцать два года назад ребенок сегодня уже сформировался как личность, имеющая независимое мнение, мировоззрение, свои мечты, чаяния и цели. Подобно этому сегодняшний Узбекистан, закалившись в испытаниях на пройденном пути и приобретя необходимый опыт, сформировался как суверенное государство, имеющее собственные конкретные цели, курс и позицию», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства почтил память героев нации, боровшихся за свободу и независимость родины, чьи политические и просветительские устремления в этом направлении набирали силу на протяжении последних полутора столетий.

«Мы поставили перед собой цель восстановить честные имена наших соотечественников, которые были несправедливо обвинены и погибли, так и не осуществив свою мечту о свободе родной страны. За последние три года Верховным судом были реабилитированы 856 жертв политических репрессий. Мы обязательно продолжим эту благородную работу. Справедливость должна восторжествовать», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что миролюбивый узбекский народ будет развивать отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с государствами ближнего и дальнего зарубежья.

«Одним из моих первых шагов на посту Президента стало установление дружественных отношений с соседними странами. Были решены проблемы, копившиеся на протяжении многих лет. Наши связи с государствами Центральной Азии во всех сферах сегодня подняты на новый уровень», - сказал глава Узбекистана.

В завершении своей речи президент поблагодарил всех узбекистанцев, трудящихся во имя построения Нового Узбекистана и поздравил народ республики с праздником, пожелав им здоровья, счастья и благополучия. Торжество продолжилось грандиозной концертной программой и праздничным салютом.

Ранее сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем Независимости Узбекистана.