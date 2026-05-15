Узбекистан повышает тарифы на электричество и газ

Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию и природный газ с 1 июня 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на UzA .

Рост тарифов для потребителей в среднем составит примерно 9,9%.

Со следующего месяца для крупных промышленных и бюджетных организаций (I группа), а также различных юридических лиц (II и IV группы) тарифы на электроэнергию составят 1100 сумов за кВт⋅ч (около 43 тг).

Для бытовых потребителей (III группа) сохраняются дифференцированные тарифы и социальные нормы.

В частности, для жителей многоквартирных домов и общежитий, оборудованных централизованными электрическими плитами для приготовления пищи:

до 200 кВтч в месяц — 325 сумов (+8,3%);

от 201 кВт·ч до 500 кВт·ч — 450 сумов (+12,5%);

от 501 кВт·ч до 1000 кВт·ч — 550 сумов (+10%).



Для остальных бытовых потребителей:

до 200 кВтч в месяц — 650 сумов (+8,3%);

от 201 кВт·ч до 500 кВт·ч — 900 сумов (+12,5%);

с 501 кВт·ч до 1000 кВт·ч — 1100 сумов (+10%).

Цена за 1 кубометр природного газа для всех потребителей (за исключением некоторых категорий) установлена ​​на уровне 2000 сумов.

Для населения также сохраняется дифференцированная система оплаты газа. В отопительный сезон действует лимит до 500 кубометров в месяц, в остальные периоды — до 100 кубометров по льготной цене 1 100 сумов за кубометр (сейчас — 1 000 сумов).

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством UzA.

Ранее мы сообщали о подорожании электричества в Кыргызстане.