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Узбекистан получит первые 300 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» до конца апреля

Автор:  
Мадибек Джанибеков
17 Апреля 2021, 17:00
Узбекистан получит первые 300 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» до конца апреля

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Первые 300 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» будут доставлены в Узбекистан до конца апреля. Об этом сегодня на расширенном заседании Республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом заявил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

«До конца месяца российская вакцина «Спутник V» присоединится к вакцинации в Узбекистане. Объём первой поставки «Спутника V» в страну составит 300 тысяч доз», - сказал А.Арипов.

Глава правительства отметил, что Узбекистан изначально для диверсификации и обеспечения безопасности запланировал приобретение нескольких вакцин.

«По нашей стратегии мы изначально планировали три вакцины. К концу месяца ожидается поставка ещё 1 миллиона доз китайской вакцины. Договор уже заключён, деньги оплачены, все вопросы, включая авиарейсов определены. Если кто-то не сможет поставить, то поставит другой. Президент изначально определил это и заявил, что не нужно полагаться только на одного поставщика и (нужно - прим.ред.) думать о получении из нескольких источников с учётом дефицита вакцин. Всё получается так, поэтому мы вели переговоры с несколькими производителями», - заявил премьер-министра Узбекистана.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Узбекистане 1 апреля. За две недели прививочной кампании вакцинировано более 300 тысяч человек. Охват населения вакцинацией будет расширяться постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Вакцинация осуществляется двумя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001.

Ранее также сообщалось, что в Узбекистане с 18 апреля ужесточат карантинные меры.


Узбекистан   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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