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Узбекистан поддерживает политику «одного Китая» - МИД РУ
4 Августа 2022 14:13

Узбекистан поддерживает политику «одного Китая» - МИД РУ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан последовательно поддерживает политику «одного Китая», суверенитет и территориальную целостность Китайской Народной Республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство МИД Узбекистана Dunio.

«В связи с развитием ситуации вокруг Тайваня, МИД Узбекистана выражает надежду на скорейшее снижение возникшей напряженности. Узбекистан последовательно поддерживает политику «одного Китая», суверенитет, территориальную целостность этой страны, в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права», – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Узбекистана.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань 2 августа. За этим событием пристально следили мировые СМИ, поскольку Тайвань впервые за 25 лет посетил столь высокопоставленный американский чиновник.


Фото: dunyo.info

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