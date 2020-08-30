Узбекистан планирует возобновить регулярные авиарейсы с Казахстаном
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Минтранспорта Узбекистана сообщило о возможном возобновлении регулярных авиарейсов с зарубежными странами с сентября. С сентября рассматривается возможность возобновления регулярных рейсов с Турцией, ОАЭ, Беларусью и Казахстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на uznews.
Отмечается, что пассажиры, вылетающие в Узбекистан из стран, где эпидемиологическая обстановка не стабилизировалась («красные рейсы»), должны предоставить сертификат о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанный только методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета. Сертификат должен быть на английском или русском языках.
Лица, въезжающие в Узбекистан из стран со сниженным уровнем заболеваемости коронавирусом («желтые рейсы»), должны предоставить сертификат о наличии отрицательного теста на коронавирус, проведенного методом ПЦР или экспресс-тестом.
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