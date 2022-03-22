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Узбекистан планирует внедрить трёхлетнюю IT-визу

Автор:  
Мадибек Джанибеков
22 Марта 2022, 12:54
Узбекистан планирует внедрить трёхлетнюю IT-визу

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 1 апреля в Узбекистане планируется начать выдавать IT-визы для инвесторов, учредителей IT-компаний и специалистов в сфере информационных технологий, а также членов их семей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт IT-Парка республики.

Планируется, что IT-виза будет выдаваться физическим лицам сроком действия до трех лет. Держатели такой визы смогут беспрепятственно въезжать и выезжать из Узбекистана в течение периода действия визы, находиться в любом регионе республики без обязанности перерегистрации, а также получать образование и медицинские услуги на условиях, предусмотренных для граждан Узбекистана.

Кроме того, держателям визы будет доступно получение вида на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке путем приобретения жилой недвижимости. IT-виза будет выдаваться по рекомендации IT-Парка. Условия получения визы различаются в зависимости от целей пребывания в Узбекистане.

Рассмотрение заявления на получение IT-визы будет занимать не более трех рабочих дней. Для членов семей обладателей IT-виза будет выдаваться гостевая виза.


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