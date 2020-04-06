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Узбекистан планирует наладить производство аппаратов ИВЛ

Автор:  
Мирас Куандыков
6 Апреля 2020, 16:45
Узбекистан планирует наладить производство аппаратов ИВЛ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане запускают производство собственных аппаратов ИВЛ, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства инновационного развития РУ, осуществляется трансфер технологий по производству аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов совместно с компанией «Chirana» (Словакия) и партнерами из РФ.

Производство аппаратов ИВЛ начнется уже в мае этого года.

На первом этапе локализации производства зарубежные партнеры планируют внести инвестиции на сумму 3 млн долларов США. На втором этапе предполагается инвестировать до 5-6 млн долларов.

В перспективе планируется реализация производимой продукции в Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане и Афганистане.


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