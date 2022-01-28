Узбекистан пересмотрел емкость водохранилища «Сардоба» - Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов на площадке Службы центральных коммуникаций заявил о том, что никакой опасности от водохранилища «Сардоба» населенным пунктам Казахстана нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга вице-министра спросили, к какому заключению пришли две стороны после прорыва дамбы.

«Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища случился не в прошлом, а в позапрошлом году. Во-первых, при строительстве объекта Узбекистан не соглашался с нами. Однако мы наблюдаем за ситуацией. Изначально проектная мощность составляла 920 млн кубометров. После той аварии в прошлом году проводились ремонтные работы, говорилось, что накопится 350 млн кубометров. В этом году накоплено 350 млн кубометров», - сказал вице-министр.

По его словам, Узбекистан пересмотрел емкость водохранилища.

«В дальнейшем Узбекистан планирует сводить не к 900 млн кубометрам, а к 600 млн кубометров, и на этом завершить. Мы наблюдаем за этим. Пока у нас есть предположение, что в этой ситуации Казахстану ничего не грозит. Наш специалисты тоже посетили водохранилище. Узбекская сторона говорит о том же», - добавил он.

Напомним, 1 мая 2020 года из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района Сырдарьинской области Узбекистана. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате чего произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс Мактааральского района Туркестанской области. Из подтопленных населенных пунктов Мактааральского района эвакуировали 5400 человек.