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Узбекистан отправит 60 спасателей на помощь Турции

6 Февраля 2023, 21:50
Узбекистан отправит 60 спасателей на помощь Турции

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан окажет экстренную помощь Турции в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«По поручению Президента Шавката Мирзиёева в Турцию направят гуманитарную помощь для пострадавших от сильного землетрясения и группу спасателей министерства чрезвычайных ситуаций для участия в ликвидации последствий стихийного бедствия», - проинформировал пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По сообщению МЧС Узбекистана, по поручению главы государства в Турцию для оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий землетрясения направляются 60 спасателей МЧС и 3 единицы специальной аварийно-спасательной техники.

Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 1014 человек, 5 385 получили ранения. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

Рейсы в аэропорт Аданы на юго-востоке Турции прекращены после двух землетрясений. Решение о приостановке работы принято руководством воздушной гавани после повторного мощного землетрясения в Кахраманмараше. Его магнитуда составила 7,6, по данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям АФАД.

Также сообщается о том, что электричество и интернет пропали в некоторых районах на юге Турции из-за произошедшего землетрясения.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.


Фото: aa.com.tr


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