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Узбекистан отменяет обязательную регистрацию иностранцев

10 Декабря 2019 16:00
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Узбекистан отменяет обязательную регистрацию иностранцев

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан планирует отменить порядок регистрации иностранцев на своей территории, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Так, согласно президентскому указу, опубликованному на государственном портале СОВАЗ (обсуждение нормативно-правовых документов РУ) отмечается, что с 1 июля 2020 года отменяется порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Узбекистан на срок до 30 дней.

Контроль за пребыванием иностранцев, а также их выездом будет осуществляться путем проверки оплаты туристского сбора, который станет обязательным при пересечении госграницы. В этой связи во всех контрольно-пропускных пунктах будут созданы пункты по обмену валют и приему оплаты туристского сбора.

Напомним, что по действующим нормам, иностранцы по истечению пяти дней со дня пересечения границы Узбекистана, должны зарегистрироваться в органах внутренних дел страны.

Ранее аналогичные меры были приняты и в Казахстане. Так, в октябре этого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил отменить обязательную регистрацию иностранных граждан в органах миграционной полиции. По словам Президента РК, сам факт прохождения зарубежными гостями пограничного контроля - это и есть миграционная регистрация.

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Ключевые слова: Туризм, Узбекистан, МВД РК,
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Мирас Куандыков

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