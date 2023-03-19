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Узбекистан отменил запрет на экспорт лука

Автор:  
Мадибек Джанибеков
19 Марта 2023, 21:39
Узбекистан отменил запрет на экспорт лука

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Власти Узбекистана сняли введенный в январе запрет на экспорт репчатого лука, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства Узбекистана, решением правительства отменено временное ограничение на экспорт лука с 15 марта этого года. Такое решено было принято в связи со стабилизацией цен на репчатый лук на внутреннем рынке.

Ранее в министерстве уточняли, что потребность населения Узбекистана в луке с января по апрель, до появления нового урожая, составляет 346 тысяч тонн.

Запрет на вывоз репчатого лука в Узбекистане был введен на четыре месяца с 1 января, после резкого повышения цен. Причиной стали аномальные холода, которые повлекли перебои в топливно-энергетическом комплексе, системе логистики и транспортировки продукции. Тогда естественные потери составили 228 тысяч тонн лука.


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