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Узбекистан отмечает 30-летие независимости

1 Сентября 2021 09:00
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Узбекистан отмечает 30-летие независимости

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане отмечают главный национальный праздник - День Независимости. В этом году республика празднует 30-летний юбилей с момента приобретения суверенитета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Самые грандиозные, конечно, в Ташкенте. Торжества в канун праздника состоялись в новом парке «Новый Узбекистан», возведенному специально к юбилею республики и имеющему форму пяти ветвей дерева, олицетворяющих направления стратегии развития Узбекистана.

Рядом с парком к 30-летию независимости Узбекистана возведен комплекс «Истиклол» (Независимость). Сооружение стало олицетворением 3000-летней истории узбекского народа, отражением национального самосознания и нового облика Узбекистана.

Президент страны Шавкат Мирзиёев поздравил с праздником всех узбекистанцев.

«31 августа 1991 года произошло поистине великое историческое событие, ставшее поворотным в судьбе республики. Наш народ, всегда уверенно, с большими надеждами смотревший в будущее, осуществил свою вековую мечту- обрел государственную независимость. Мы впервые отмечаем День независимости в этом прекрасном парке, которому дали символическое название – «Янги Узбекситон». От всей души поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ, выражаю вам свои самые добрые пожелания», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Кульминацией торжественных мероприятий стал праздничный салют.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2021 году большинство мероприятий пройдет онлайн. Некоторые концерты записывают заранее с соблюдением всех карантинных мер. Но организаторы надеются, что это не повлияет на качество отдыха и праздничное настроение граждан.

Напомним, День независимости Республики Узбекистан празднуется ежегодно 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости 31 августа 1991 года.


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Автор:

Мадибек Джанибеков

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