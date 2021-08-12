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Узбекистан откроет избирательные участки в 49 странах

12 Августа 2021 13:18
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Узбекистан откроет избирательные участки в 49 странах

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан на президентские выборы планирует открыть избирательные участки в 49 странах. Об этом в ходе круглого стола сообщили в МИД Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в рамках подготовки к выборам планируется создать при посольствах и консульских учреждениях Узбекистана 54 избирательных участка в 38 государствах, а также 316 дополнительных мобильных избирательных участков в 128 городах, в том числе в 11 государствах, где нет дипломатических представительств РУ.

Для этого посольства и консульские учреждения Узбекистана проводят переговоры с руководителями местных органов власти, представителями диаспор и руководителями предприятий с большим количеством работающих трудовых мигрантов из Узбекистана.

Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. После официального старта избирательной кампании все пять политических партий выдвинули своих кандидатов.


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#Выборы   #Узбекистан  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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