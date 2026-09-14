Узбекистан обязал иностранные маркетплейсы встать на налоговый учет

Согласно поправкам, иностранные электронные торговые платформы приравниваются к зарубежным интернет-компаниям, оказывающим услуги для резидентов Узбекистана, и несут соответствующие обязанности. Таким образом иностранные маркетплейсы должны будут встать на учет в электронном офисе Налогового комитета и платить НДС с товаров, проданных в Узбекистане.

После первой сделки на территории Узбекистана площадке дается 30 дней, чтобы зарегистрироваться через электронный офис Налогового комитета. После этого она должна будет ежеквартально отчитываться и перечислять НДС с проданных в стране товаров. Срок уплаты — не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Помимо этого поправки регламентируют случаи, когда иностранные компании продают товары и услуги физлицам через узбекистанские маркетплейсы. В этом случае операторы площадок, проводящих расчеты в пользу иностранных продавцов, считаются налоговыми агентами.

Поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 12 декабря 2026 года.

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