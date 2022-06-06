Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Узбекистан облегчает карантинные требования на границе

Автор:  
Мадибек Джанибеков
6 Июня 2022, 16:03
Узбекистан облегчает карантинные требования на границе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Граждане иностранных государств, въезжающие в Республику Узбекистан, не обязаны сдавать ПЦР- или экспресс-тест на коронавирусную инфекцию при наличии у них действующего сертификата или паспорта о вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РУ.

От посетителей, не имеющих сертификата или паспорта вакцинации, требуется предъявить результат ПЦР-теста (с электронным QR-кодом) или отрицательный тест на антиген на пограничном пункте пропуска не менее чем за 72 часа до посещения страны.

При этом детям до 12 лет не требуется наличие сертификата или паспорта о вакцинации, результата теста ПЦР и экспресс-теста на антиген.

Ранее сообщалось, что ограничения на пересечение границы были введены Узбекистаном 15 января 2022 года в рамках карантинных мер по борьбе с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». 16 марта власти Узбекистана сняли ряд карантинных ограничений в наземных пунктах пропуска на границе с Казахстаном и Таджикистаном.


Туризм   Узбекистан   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане