Узбекистан облегчает карантинные требования на границе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Граждане иностранных государств, въезжающие в Республику Узбекистан, не обязаны сдавать ПЦР- или экспресс-тест на коронавирусную инфекцию при наличии у них действующего сертификата или паспорта о вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РУ.

От посетителей, не имеющих сертификата или паспорта вакцинации, требуется предъявить результат ПЦР-теста (с электронным QR-кодом) или отрицательный тест на антиген на пограничном пункте пропуска не менее чем за 72 часа до посещения страны.

При этом детям до 12 лет не требуется наличие сертификата или паспорта о вакцинации, результата теста ПЦР и экспресс-теста на антиген.

Ранее сообщалось, что ограничения на пересечение границы были введены Узбекистаном 15 января 2022 года в рамках карантинных мер по борьбе с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». 16 марта власти Узбекистана сняли ряд карантинных ограничений в наземных пунктах пропуска на границе с Казахстаном и Таджикистаном.