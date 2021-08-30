Узбекистан не планирует принимать афганских беженцев – МИД РУ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан не планирует принимать афганских беженцев на своей территории и открывать КПП на узбекско-афганской границе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Министерство иностранных дел Узбекистана опровергло информацию о «готовности Узбекистана открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане», распространенной некоторыми информационными агентствами и сайтами со ссылкой на министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

«В целях обеспечения безопасности, в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП «Термез» не осуществляется. В ближайшей перспективе открытие КПП «Термез» на узбекско-афганской границе не планируется. Любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан», - сообщает министерство.

В ведомстве отметили, что в течение последних 12 дней Узбекистан оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали в Узбекистан и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путем.

«Министерство иностранных дел вновь заявляет, что Республика Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, оказывает содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране», - подчеркнули в МИД РУ.

Напомним, 15 августа «Талибан» начал наступление на столицу Афганистана Кабул. Талибы без боя взяли Джелалабад, почти без боя сдался Мазари-Шариф. Позже стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Афганистан, заявив , что уехал, чтобы не допустить кровопролития.