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Узбекистан намерен внедрить опыт ОАЭ по вызыванию искусственных дождей

Автор:  
Мадибек Джанибеков
22 Июня 2023, 22:49
Узбекистан намерен внедрить опыт ОАЭ по вызыванию искусственных дождей Фото: t.me/bakhtiyor_saidov

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан намерен внедрить опыт ОАЭ по вызыванию искусственных дождей. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в своём Telegram-канале, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе визита в Объединённые Арабские Эмираты члены узбекской делегации встретились с президентом Всемирной метеорологической организации, генеральным директором Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллой Аль Мандусом.

«Проинформированы о передовых технологиях и новых методологиях, разработанных в ОАЭ, включая засев облаков, и обсудили перспективы внедрения их опыта в Узбекистане, особенно в регионе Приаралья», - написал Бахтиёр Саидов.

Глава МИД также провёл встречу с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мариам Альмхейри.

«Мы уделили особое внимание объединению наших усилий в сферах нехватки воды, опреснения воды, защиты биоразнообразия, облесения, а также внедрению передового опыта ОАЭ в данных областях в Узбекистане», - сообщил глава МИД Узбекистана.

Засев облаков – это способ модификации погоды, направленный на увеличение количества осадков. По данным Всемирной метеорологической организации, технология помогает бороться с засухами и экстремальными погодными условиями 56 странам.

В 1990 году в ОАЭ запустили исследовательскую программу по увеличению осадков. В ОАЭ засев облаков работает довольно эффективно. Кроме того, он обходится примерно на 60% дешевле опреснения воды.


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