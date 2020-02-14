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Узбекистан может уступить Казахстану рынок авиаперевозок в регионе

14 Февраля 2020 10:21
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Узбекистан может уступить Казахстану рынок авиаперевозок в регионе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Без увеличения самолетного парка Узбекистан может уступить рынок авиаперевозок Казахстану в регионе. Об этом в ходе международного авиационного форума Uzbekistan Airports, Aviation & Logistics Forum» (UAALF-2020) в Ташкенте заявил вице-премьер РУ Азиз Абдухакимов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Население Узбекистана составляет около 34 млн. человек, в то время в Казахстане всего 18 млн. человек. Однако у Казахстана на сегодняшний день есть свыше 100 самолетов, а у нас – 29. На предзаказе у нас стоят 5 самолетов, у Казахстана - 58 самолетов. Таким образом, в ближайшие годы у них будут около 160 самолетов, поэтому мы должны думать. Если не увеличим число своих самолетов, то можем отдать рынок», - отметил А.Абдухакимов

По словам другого спикера форума – вице-министра РУ, а также по совместительству министра транспорта страны Эльера Ганиева в Узбекистане планируется закупить самолеты для новой авиакомпании «Humo Air», которая предназначена для организации перевозок между регионами Узбекистана и в целом Центральной Азии. Для оснащения этой авиакомпании уже ведутся переговоры по покупке новых самолетов, в том числе с российскими и бразильскими производителями самолетов «Sukhoi» и соответственно «Embraer». Помимо этого, ожидается, что для развития сферы туризма и оказания бизнес-услуг компания «Uzbekistan Helicopters» также обсудит с поставщиками приобретение новых вертолетов западного образца.


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Ключевые слова: Центральная Азия, Узбекистан,
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Мирас Куандыков

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