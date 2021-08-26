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Узбекистан могут задействовать в поставках гуманитарной помощи в Афганистан – спецпредставитель ЕС

26 Августа 2021 21:19
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Узбекистан могут задействовать в поставках гуманитарной помощи в Афганистан – спецпредставитель ЕС

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Транспортный канал Узбекистана может быть задействован в поставках гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом в ходе пребывания в Узбекистане журналистам сообщила специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Политик посетила карго-центр в Сурхандарьинской области Узбекистана, граничащей с Афганистаном, где ожидается формирование большого склада для гуманитарной помощи афганскому народу.

«Евросоюз не заморозит гуманитарную помощь Афганистану. Мы понимаем, что там будет очень серьезная ситуация с лекарствами, продовольствием, но возможность зависит и от принимающей стороны. Для поставок гуманитарной помощи в Афганистан может быть задействован транспортный канал Узбекистана», - отметила Тери Хакала.

Напомним, на фоне обострения ситуации в Афганистане Узбекистан предоставляет транзитные услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану. За последние несколько дней из Афганистана через территорию Узбекистана эвакуированы более 2000 граждан зарубежных государств.


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#Узбекистан   #Евросоюз   #Афганистан  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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