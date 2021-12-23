Узбекистан изучит систему ГЧП и подушевого финансирования в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство народного образования Узбекистана планирует изучить опыт внедрения подушевого финансирования и развития государственно-частного партнерства в казахстанских школах. Об этом во время встречи с Министром образования и науки РК Асхатом Аймагамбетовым рассказал Министр народного образования РУ Бахтиёр Саидов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Делегация из Узбекистана прибыла в Нур-Султан для того, чтобы ознакомиться с новшествами, внедряемыми в системе казахстанского образования.

Саидов отметил, что для совершенствования сферы школьного образования в Узбекистане будет изучена и система государственно-частного партнерства (ГЧП), которая позволяет усиливать конкуренцию между школами.

«По возвращении мы будем рассматривать этот формат для управления школами. Отличие в том, что у нас школы находятся в подчинении нашего министерства, а у вас – в подчинении местных исполнительных органов (акиматов)», – подчеркнул Министр народного образования РУ Бахтиёр Саидов.

Вместе с тем министры договорились вывести сотрудничество между странами в сфере образования на новый уровень, обновив соглашение, подписание которого датировано 1994 годом. Бахтиёр Саидов пригласил Асхата Аймагамбетова в Узбекистан и выразил надежду на то, что подписание нового соглашения состоится в ходе прибытия казахстанской делегации.