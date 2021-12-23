+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Узбекистан изучит систему ГЧП и подушевого финансирования в школах Казахстана

23 Декабря 2021 15:40
Поделиться:
Узбекистан изучит систему ГЧП и подушевого финансирования в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство народного образования Узбекистана планирует изучить опыт внедрения подушевого финансирования и развития государственно-частного партнерства в казахстанских школах. Об этом во время встречи с Министром образования и науки РК Асхатом Аймагамбетовым рассказал Министр народного образования РУ Бахтиёр Саидов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Новости по теме
Центры компетенций по подготовке поваров и строителей открыли в Темиртау
Достижения Тупкараганского района Мангистау в образовании за годы Независимости РК Казахстан и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере образования 15 тысяч алматинских школьников обучаются онлайн

Делегация из Узбекистана прибыла в Нур-Султан для того, чтобы ознакомиться с новшествами, внедряемыми в системе казахстанского образования.

Саидов отметил, что для совершенствования сферы школьного образования в Узбекистане будет изучена и система государственно-частного партнерства (ГЧП), которая позволяет усиливать конкуренцию между школами.

«По возвращении мы будем рассматривать этот формат для управления школами. Отличие в том, что у нас школы находятся в подчинении нашего министерства, а у вас в подчинении местных исполнительных органов (акиматов)», – подчеркнул Министр народного образования РУ Бахтиёр Саидов.

Вместе с тем министры договорились вывести сотрудничество между странами в сфере образования на новый уровень, обновив соглашение, подписание которого датировано 1994 годом. Бахтиёр Саидов пригласил Асхата Аймагамбетова в Узбекистан и выразил надежду на то, что подписание нового соглашения состоится в ходе прибытия казахстанской делегации.

Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #МОН  
Поделиться:
Новости по теме
Центры компетенций по подготовке поваров и строителей открыли в Темиртау
Достижения Тупкараганского района Мангистау в образовании за годы Независимости РК
Казахстан и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере образования
15 тысяч алматинских школьников обучаются онлайн
Популярное
1 Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
2 477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
3 Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
4 МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
5 В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
6 Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Читайте также
Первый чемпионат «Baby skills» прошел в Акмолинской области
На что идет бюджет сферы образования, рассказал аким Павлодарской области
Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив