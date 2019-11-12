Узбекистан изучает опыт сотрудничества Казахстана с ЕС – глава МИД РУ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан изучает опыт сотрудничества Казахстана с Европейским союзом. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во время пресс-конференции по итогам Совета по сотрудничеству между Европейским союзом и Узбекистаном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, безусловно, продвигаясь вперед по заключению нового Соглашения (о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС – прим. авт.), учитываем опыт других государств, которые до нас начали этот процесс и успешно завершили, в частности, Казахстана, который подписал такое соглашение», - сказал глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.

«Мы изучаем, как этот процесс шел, делаем для себя выводы. Мы будем благодарны за сотрудничество в этом плане с нашими коллегами и партнерами», - добавил он.

Такой обмен опытом, по его словам, будет полезен для Узбекистана «с точки зрения укрепления его позиций в сотрудничестве с Европейским союзом».

Министр иностранных дел соседней страны, не вдаваясь в детали, рассказал, что в следующем году ожидается визит президента Узбекистана в Брюссель, центральной частью которого станет подписание нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС.

Одной из тем, которая обсуждалась на Совете по сотрудничеству между Европейским союзом и Узбекистаном, стали торгово-экономические отношения. В этой сфере кооперации, хотя и есть определенные вопросы, тем не менее «нерешаемых проблем нет».

«Есть вопросы, в том числе по развитию торговых и экономических отношений, которые мы будем решать. Но, на наш взгляд, сегодня нерешаемых проблем практически нет. Есть обоюдное желание и стремление решить эти проблемы», - отметил А. Камилов.

Что касается имевшего место в прошлом бойкота в отношении хлопковой продукции из Узбекистана со стороны крупных зарубежных компаний-производителей одежды из ЕС, то, по словам главы МИД, в настоящее время «все проблемы сняты с повестки дня».