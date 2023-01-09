Узбекистан импортировал из Казахстана 2,5 млн тонн пшеницы - обзор зарубежной казахоязычной прессы

9 Января 2023, 01:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» представляет еженедельный обзор зарубежной прессы на казахском языке.

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали трехстороннее соглашение - информационное агентство «Уза».

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали трехстороннее соглашение по ГЭС Камбарата-1. Как сообщили в Министерстве энергетики, 6 января в Бишкеке министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков подписали дорожную карту проекта строительства гидроэлектростанции «Камбарата-1», сообщает информационное агентство «Уза».

В соглашении стороны установили основные условия и необходимые меры для реализации проекта. По данным узбекского издания, ГЭС занимает важное место в электроэнергетике и водоснабжении не только Кыргызской Республики, но и стран Центральной Азии.

Кроме того, в рамках проекта будет введено в эксплуатацию водохранилище объемом 5,4 млрд кубометров и гидроэлектростанция мощностью в 1860 МВт. Реализация проекта позволит наладить производство в среднем 5,6 млрд киловатт-часов электроэнергии в год.

В рамках саммита ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года президенты двух стран обратили особое внимание на важность скорейшего начала строительства гидроэлектростанции «Камбарата-1».

Ученые обнаружили останки птиц, населявших планету 120 миллионов лет назад - People.cn.

В научных кругах принято считать, что птицы произошли от динозавров. Вопрос эволюционного развития черепов и тел птиц долгое время привлекал внимание ученых, пишет китайский информационный портал People.cn.

Согласно опубликованным данным, недавно китайские ученые исследовали окаменелости птиц ранней эпохи в биоте Рэхэ (датируемых 135-120 миллионов лет назад). Они изучили ход адаптивной эволюции черепов, плечевых костей и первых плюсневых костей древних птиц.

«Исследовательская работа опубликована 2 января в международном профессиональном академическом журнале «Природа - экология и эволюция», - пишет издание.

События, которые запомнились в годы кролика с 1903 по 2023 год - «Kaznews».

На этой неделе монгольский информационный портал «Kaznews» опубликовал обзорный материал с перечислением событий, которые запомнились в годы кролика (зайца) с 1903 по 2023 год. В материале сказано, что год зайца относится к числу самых тяжелых лет в истории Казахстана.

В статье приводится стихотворение И. Жансугурова, которое начинается со слов «Болмаса түлкі алдырған, қасқыр атқан», однако перечисляются и положительные события за эти годы. В истории человечества годы кролика ознаменовались выпуском цветного телевидения, приходом к власти Маргарет Тетчер, запуском ледокола «Сибирь» на Северном полюсе, введением европейской валюты евро и рождением семимиллиардного жителя земного шара.

Год зайца наступал в следующие годы: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

В статье также приводятся воспоминания о значительных событиях, произошедших в истории Монголии в эти годы.

Плодотворные результаты дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном за 30 лет - «Народная газета».

Китайское издание отмечает, что сотрудничество между Китаем и Казахстаном за 30 лет установления дипломатических отношений дало плодотворные результаты и подчеркивает его разносторонность и взаимовыгодность.

Иран и Казахстан поддерживают культурное сотрудничество в области книгопечатания – Parstoday.

Директор Института истории и этнологии Казахстана и директор Культурного центра при посольстве Республики Иран встретились в Алматы и договорились о выпуске книги «Джами ат-Товарих», сообщает иранское информационное агентство Parstoday.

По данным издания, директор Культурного центра при посольстве Республики Иран Маджид Алигар встретился с директором Института истории и этнологии Казахстана и обсудил пути двустороннего сотрудничества. Свое мнение на заседании высказал и руководитель Алматинского отделения культурного центра при посольстве Ирана.

Директор Института истории и этнологии Казахстана также заявил, что уровень и научная мощь иранских университетов соответствуют международным стандартам. Отмечена необходимость сотрудничества с Иранским культурным центром в Алматы для получения исторических документов, касающихся истории Казахстана.

В Синцзяне состоится Международная биеннале искусств Китая - «Центральное народное радио» (CNR).

Как сообщает издание, III Международная биеннале искусств Китая состоится 10 января в Синьцзянском художественном музее на тему: «Жить в гармонии с красотой». Биеннале этого года разделена на две части: основную и специальную выставку. Всего в выставке примут участие 143 художника из 11 стран (включая Китай), будет представлено 260 работ.

На главной выставке представят 122 работы 71 художника из 11 стран в трех разделах: «Цивилизация и интеграция», «Симбиоз и диалог», «Экология и Родина».

По словам специального руководителя Синьцзянского художественного музея Ван Шушэна, будет 6 выставочных залов площадью около 5000 квадратных метров. На выставке этого года основное внимание уделяется демонстрации «гармонии» и «красоты» сквозь работы художников из разных стран и регионов.

Создана группа дружбы тюркских республик – TRT.

На ассамблее Турецкой Республики Северный Кипр (КПРФ) единогласно принято решение о создании группы дружбы с парламентами Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана, сообщает турецкий портал Радио и ТВ.

«С принятием решения в парламенте республики сформированы 5 новых групп дружбы, куда вошли депутаты от Партии национального единства, Республиканской турецкой партии, Демократической партии и партии возрождения», - пишет TRT.

Узбекистан импортировал из Казахстана 2,5 млн тонн пшеницы - информационное агентство «Уза».

По данным Комитета государственной статистики, за январь-ноябрь 2022 года Узбекистан закупил у Казахстана 2,5 млн тонн пшеницы и 374,5 тысяч тонн муки, сообщает агентство «Уза».

За этот период также импортированы следующие товары: картофель (155,1 тысяч тонн), ячмень (98,9 тысяч тонн), растительное масло (81,7 тысяч тонн), маргариновая продукция (40 тысяч тонн), кукуруза (37 тысяч тонн), говядина (16 тысяч тонн), молочные продукты (4,4 тысяч тонн), кондитерских изделий (2,3 тысяч тонн), какао и шоколада (1,6 тысяч тонн).

В январе-ноябре 2022 года Узбекистан закупил продукты питания в 109 странах мира на сумму 3,2 миллиарда долларов США. За 11 месяцев прошлого года Узбекистан экспортировал за рубеж фруктов и овощей на 1 миллиард долларов США.

Кроме того, на этой неделе информагентство «Уза» опубликовало информацию о встрече главы МИД с послом Казахстана».

5 января 2023 года исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Бактияр Саидов принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Узбекистане Бейбута Атамкулова. По данным МИД Узбекистана, на современном этапе добрососедские, стратегические партнерские и союзнические отношения между Узбекистаном и Казахстаном неуклонно продвигаются вперед.

Также стороны подтвердили готовность продолжить диалог в рамках международных и региональных структур. Отмечается, что есть возможности для расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, что является важным фактором укрепления дружеских отношений между братскими народами.