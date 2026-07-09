Узбекистан и Азербайджан планируют создать совместный флот на Каспии

Узбекистан планирует создание с Азербайджаном совместного флота на Каспийском море, а также учреждение совместного предприятия между АО «Узтемирйулкарго» и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил в интервью агентству Report заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев, Бакинский международный морской порт сегодня является важным узлом, обеспечивающим выход узбекской продукции на внешние рынки через Средний коридор.

— Мы высоко оцениваем эффективное использование инфраструктуры этого порта узбекскими экспортерами. В последние годы объем грузоперевозок по этому направлению стабильно растет, расширяется ассортимент экспортируемой продукции, укрепляется взаимодействие транспортно-логистических операторов двух стран, — отметил заместитель министра.

По его словам, Узбекистан совместно с Азербайджаном продолжает работу по повышению конкурентоспособности Среднего коридора. В частности, предусматривается поддержка узбекских экспортеров. Среди мер — предоставление преференций при перевалке грузов и оптимизация логистических процедур.

— Одновременно реализуются проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры и морской логистики. В их числе — создание совместного флота на Каспийском море, а также учреждение совместного предприятия между АО «Узтемирйулкарго» и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство». Эти инициативы позволят повысить эффективность мультимодальных перевозок, сделать логистические цепочки более устойчивыми и сократить транспортные расходы экспортеров, — сообщил Хуррам Тешабаев.

Напомним, Узбекистан изучает возможность участия в проекте строительства крупного морского порта в Грузии.