РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС

    В рамках рабочего визита венгерской делегации в Узбекистан Агентством «Узатом», Министерством иностранных дел и торговли Венгрии и компанией MVM EGI Zrt. подписан протокол, фиксирующий достигнутые договорённости по ряду ключевых направлений сотрудничества в проекте строительства АЭС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал агентства «Узатом».

    Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС
    Фото: https://t.me/uzatom_info

    Документ предусматривает, в том числе применение систем сухого охлаждения с механической тягой, подготовку технико-коммерческих предложений по поставке оборудования, начало работ по созданию совместного предприятия на территории Узбекистана для организации крупноузловой сборки систем сухого охлаждения, а также разработку образовательных программ и стажировок венгерской стороной.

    Ранее, 14 июля, в рамках подготовки к реализации ключевого этапа строительства АЭС в Республике Узбекистан в Ташкенте прошли переговоры с участием представителей Агентства «Узатом», Министерства иностранных дел и торговли Венгрии, венгерских компаний MVM EGI Zrt., Pólus, OTP Bank Uzbekistan, а также российских АО «Атомстройэкспорт» и АО «Атомэнергопроект».

    Теги:
    Узбекистан АЭС Мировые новости Центральная Азия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают