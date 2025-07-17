Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС

Документ предусматривает, в том числе применение систем сухого охлаждения с механической тягой, подготовку технико-коммерческих предложений по поставке оборудования, начало работ по созданию совместного предприятия на территории Узбекистана для организации крупноузловой сборки систем сухого охлаждения, а также разработку образовательных программ и стажировок венгерской стороной.

Ранее, 14 июля, в рамках подготовки к реализации ключевого этапа строительства АЭС в Республике Узбекистан в Ташкенте прошли переговоры с участием представителей Агентства «Узатом», Министерства иностранных дел и торговли Венгрии, венгерских компаний MVM EGI Zrt., Pólus, OTP Bank Uzbekistan, а также российских АО «Атомстройэкспорт» и АО «Атомэнергопроект».