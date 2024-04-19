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    20:27, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Узбекистан и Таджикистан подписали договор о союзнических отношениях

    Узбекистан и Таджикистан подписали договор о союзнических отношениях
    Фото: пресс-служба Президента РУ

    Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе в четверг подписали договор о союзнических отношениях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы главы Узбекистана, всего в ходе государственного визита было подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества.

    Лидеры двух стран подтвердили обоюдное стремление и далее продолжать конструктивное сотрудничество в рамках региональных структур и на международных площадках в целях объединения усилий по продвижению интересов и обеспечению устойчивого развития в Центральной Азии.

    Подчеркнуто, что подписание исторического договора о союзнических отношениях символизирует переход на качественно новый этап в узбекско-таджикских отношениях.

    Особое внимание было уделено углублению политического диалога, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, расширению межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

    Перед правительствами поставлена задача по доведению товарооборота до $2 млрд долларов, в том числе за счет расширения номенклатуры взаимных поставок, скорейшего запуска приграничных торговых зон.

    Теги:
    Узбекистан Таджикистан СНГ Мировые новости Мирзиеев Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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