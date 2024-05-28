Визит Владимира Путина в Узбекистан: о чем договорились стороны

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на UZA.

Были предметно обсуждены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отмечен нынешний высочайший уровень и особый характер двусторонних отношений, охватывающих все сферы и направления межгосударственного взаимодействия.

– Ваш государственный визит по праву можно назвать историческим. Он знаменует начало новой вехи в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев, обращаясь к Владимиру Путину.

В ходе переговоров стороны договорились продолжать интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министерств, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов.

Для этого в полном объеме будут задействованы возможности Совместной комиссии на уровне глав правительств и Межправительственной комиссии, очередные заседания которых пройдут до конца этого года.

Также отмечена необходимость продолжения регулярных политических консультаций, тесного взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадок.

Отмечена устойчивая динамика взаимного товарооборота. За последние 7 лет он увеличился в 2,5 раза. Стороны договорились о новом целевом ориентире – выйти на объемы торговли в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе.

Для содействия в достижении этой задачи будет запущено полноценное торговое представительство Узбекистана в России.

К нынешнему саммиту проработаны новые проекты промышленной кооперации в энергетике, металлургии, нефтехимии, машиностроении, добывающей отрасли, сельском хозяйстве, логистике, фармацевтике, сфере искусственного интеллекта и многих других направлениях на сумму свыше 20 миллиардов долларов.

Для продвижения таких проектов запускается совместная Инвестиционная платформа.

В энергетической сфере достигнуты договоренности о модернизации газотранспортной системы, увеличении объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов по переработке углеводородов.

Кроме того, в ходе визита будут подписаны соглашения о реализации проекта строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности.

Особо отмечено набирающее обороты сотрудничество между регионами. На прошлой неделе руководители всех регионов Узбекистана посетили Россию. Сегодня под председательством глав государств пройдет первое заседание Совет регионов Узбекистана и России.

Рассмотрен также ряд важных направлений, включая продовольственную безопасность, проекты в области инноваций, цифровых технологий, искусственного интеллекта, миграции.

Будут продолжены активные обмены в сферах культуры и искусства, науки, здравоохранения, туризма, молодежи и спорта.

Стороны приветствовали договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.

В ходе встречи были заслушаны краткие доклады членов делегаций с конкретными предложениями в различных сферах практического взаимодействия.

По итогам переговоров главы государств поручили принять «дорожные карты» по каждому направлению с механизмами реализации.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством UZA.