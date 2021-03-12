Узбекистан и Кыргызстан создадут инвестфонд с капиталом в 50 млн долларов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан и Кыргызстан создадут инвестиционный фонд с уставным капиталом в 50 млн долларов. Соответствующее соглашение принято Президентами двух стран в рамках визита Садыра Жапарова в Ташкент, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Узбекистан и Кыргызстан создадут совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом 50 млн долларов, который в дальнейшем планируется довести до 200 млн долларов», - заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

Вице-премьер Узбекистана отметил, что создаваемый фонд станет катализатором развития узбекско-кыргызского сотрудничества.

«Инвестиционный фонд позволит поддержать ряд новых совместных проектов, прежде всего, в сфере промышленной кооперации. Это та точка роста, которой мы должны сегодня воспользоваться», - подчеркнул Умирзаков.

Всего по итогам встречи Президентов Узбекистана и Кыргызстана было подписано 22 документа, охватывающих практически все направления узбекско-кыргызского партнерства.

В их числе соглашение о создании узбекско-кыргызского Инвестиционного фонда, План практических мер по расширению и углублению промышленной кооперации, предусматривающий реализацию почти 50 совместных проектов, документы о взаимных поставках электроэнергии и сотрудничестве в области строительства в Кыргызстане объектов гидроэнергетики.

Также подписаны программа взаимодействия внешнеполитических ведомств, ряд важных документов в сфере таможенного дела, военного и военно-технического сотрудничества, здравоохранения, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, карантина растений, образования, науки и культуры.

Напомним, вчера глава Кыргызстана прибыл в Ташкент с госвизитом по приглашению Шавката Мирзиёева.