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Узбекистан и Китай начали испытания вакцины второго поколения против коронавируса

Автор:  
Мадибек Джанибеков
8 Ноября 2022, 18:21
Узбекистан и Китай начали испытания вакцины второго поколения против коронавируса

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане и Китае дан старт международным клиническим испытаниям новой рекомбинантной белковой вакцины против штамма «Омикрон-Дельта», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство инновационного развития РУ.

Ученые двух стран ожидают, что новая белковая вакцина второго поколения создаст эффективную и долговечную защиту против пандемии COVID-19.

«Мы верим, что сотрудничество между Узбекистаном и Китаем по вакцинам второго поколения будет успешно завершено и откроет новые возможности для Узбекистана и других стран. Мы получили разрешение Комитета по этике на начало испытаний вакцины второго поколения в Узбекистане, и сегодня мы даем старт исследованиям и клиническим испытаниям вместе с вами», - сказал глава Мининноваций Иброхим Абдурахмонов.

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Академик Китайской академии наук Гао Фу отметил, что ранее Китай и Узбекистан успешно разработали первое поколение вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC-2001. В результате во всем мире было использовано более 300 млн доз этой вакцины, что внесло большой вклад в борьбу с глобальной эпидемией.

«По сравнению с вакциной первого поколения, основанной на прототипе вируса, новая вакцина вызывает более широкий и сильный иммунный ответ, охватывает распространенные в настоящее время подварианты «Омикрона» и вносит важный вклад в борьбу с пандемией коронавируса», – подчеркнул китайский ученый.


Узбекистан   Китай   Коронавирус в мире   Вакцинация   Мировые новости  
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