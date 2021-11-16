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Узбекистан и ЕС обсудили создание гуманитарного хаба для помощи Афганистану

16 Ноября 2021 14:35
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Узбекистан и ЕС обсудили создание гуманитарного хаба для помощи Афганистану

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан и Европейский союз планируют создать в Термезе хаб для гуманитарной помощи Афганистану, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел РУ.

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15 ноября 2021 года Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел в Брюсселе переговоры со Спецпредставителем ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном.

По данным ведомства, стороны обменялись мнениями по выработке консолидированной позиции международного сообщества в отношении новых афганских властей и недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане.

«Томас Никлассон высоко оценил содействие Узбекистана по эвакуации граждан государств–членов ЕС из Афганистана и выразил заинтересованность и далее активно взаимодействовать с нашей страной в вопросе установления мира и стабильности в Афганистане, а также по созданию гуманитарного хаба в Термезе», - сообщает МИД Узбекистана.

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#Узбекистан   #Евросоюз   #Афганистан   #Мировые новости  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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