Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Узбекистан активизирует интеграцию с ЕАЭС и ВТО – Шавкат Мирзиёев

Автор:  
Мадибек Джанибеков
10 Сентября 2021, 10:55
Узбекистан активизирует интеграцию с ЕАЭС и ВТО – Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан намерен ускорить интеграцию с Евразийским экономическим союзом и Всемирной торговой организацией. Об этом сегодня на съезде правящей Либерально-демократической партии заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Узбекистана в своей предвыборной программе отметил, что республика продолжит системную и активную внешнюю политику, нацеленную на дальнейшее укрепление сотрудничества в глобальных и региональных экономических, финансовых и гуманитарных организациях.

«Будут предприняты конкретные практические шаги по вступлению во Всемирную торговую организацию и углублению интеграционных процессов с Евразийским экономическим союзом», - заявил Шавкат Мирзиёев.

Напомним, в Узбекистане пять политических партий утвердили своих к андидатов для участия в президентских выборах, которые намечены на 24 октября этого года. Сегодня последней своего кандидата – действующего Президента Шавката Мирзиёева утвердила на съезде Либерально- демократическая партия.


ВТО   Узбекистан   ЕАЭС   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Новая детская площадка открылась в Таразе
Новая детская площадка открылась в Таразе
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы