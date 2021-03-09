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Uzbekistan Airways увеличивает количество авиарейсов между Ташкентом и Алматы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Марта 2021, 14:25
Uzbekistan Airways увеличивает количество авиарейсов между Ташкентом и Алматы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Uzbekistan Airways с 7 марта увеличила число рейсов из Ташкента в Алматы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт узбекского авиаперевозчика.

Рейсы между Ташкентом и Алматы будут дополнительно выполняться по четвергам и воскресеньям:

- по четвергам

Направление

Время вылета и прибытия

Ташкент — Алматы

15.00 / 17.30

Алматы — Ташкент

18.30 19.10

- по воскресеньям

Направление

Время вылета и прибытия

Ташкент — Алматы

8.25 / 10.55

Алматы — Ташкент

11.55 / 12.35



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