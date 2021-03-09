Uzbekistan Airways увеличивает количество авиарейсов между Ташкентом и Алматы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Uzbekistan Airways с 7 марта увеличила число рейсов из Ташкента в Алматы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт узбекского авиаперевозчика.
Рейсы между Ташкентом и Алматы будут дополнительно выполняться по четвергам и воскресеньям:
- по четвергам
|
Направление
|
Время вылета и прибытия
|
Ташкент — Алматы
|
15.00 / 17.30
|
Алматы — Ташкент
|
18.30 19.10
- по воскресеньям
|
Направление
|
Время вылета и прибытия
|
Ташкент — Алматы
|
8.25 / 10.55
|
Алматы — Ташкент
|
11.55 / 12.35