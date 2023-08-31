Узаконить сертификацию халал предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мировой спрос на продукцию халал увеличивается. Казахстан в связи с этим намерен нарастить свои экспортные возможности, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Куаныш Еликбаев отметил, что у общества зачастую вызывает вопросы достоверность маркировки значком халал на товарах.

«Скажем открыто – сейчас эта сфера добровольная, законами прямо не регулируется. Косвенно наши коллеги из Министерства здравоохранения в рамках мониторинга иногда выявляют незаявленные компоненты той же свинины и за нарушение требований техрегламента в части маркировки налагают штрафные меры. Действующие органы по сертификации также осуществляют контроль производства», - сказал Куаныш Еликбаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Для развития инфраструктуры халал в Казахстане в Министерстве предлагают регулировать данные вопросы на законодательном уровне, чтобы был контроль не только незаявленных компонентов, но и всей инфраструктуры и процессов производства.

По данным министерства, суммарно в Казахстане более 4 тысяч производителей, которые могли бы получить значок «Халал» - от пищевки до текстиля.

«По экспертным оценкам, 70-75% мясо-заготовки, мясо-переработки и 65% основного рынка товаров и услуг позиционируют себя как халал продукция», - сообщил Куаныш Еликбаев.

Он добавил, что с учетом увеличивающегося мирового спроса на продукты халал в Казахстане проводится большая работа по развитию халал-инфраструктуры.

На государственном уровне 18 национальных стандартов, разработано 11 проектов межгосударственных стандартов ГОСТ для стран СНГ. Это касается и требований к убою, органам по сертификации, косметике, туризму и услугам, знаку соответствия, порядку сертификации. Казахстан не только в числе первых, кто создал технический комитет по стандартизации халал, но и возглавляет секретариат такого комитета в рамках СНГ. Приняты учебные программы для подготовки экспертов-аудиторов. Ряд вузов в учебные программы включили дисциплину по технологии производства халал. Аттестованы 8 экспертов-аудиторов, прошедших обучение в ведущих странах мира. Зарегистрирована в Государственном реестре первая система добровольной сертификации халал.

Всего в Казахстане аккредитовано более 100 лабораторий по единому техрегламенту на пищевую продукцию Евразийского экономического союза, из которых 37 могут определять ДНК компонентов, в том числе свинины.

Имеются организации, сертификаты соответствия на халал-продукцию которых признаются за рубежом, и которые уже выдали свыше 1300 сертификатов казахстанским предприятиям за 10 лет. Среди них производители колбас, муки, кондитерских изделий, напитков, полуфабрикатов, молока, меда. К ним обратились за сертификацией производители из 10-ти стран мира для поставки своих товаров на ведущие мировые рынки.

В прошлом году аккредитован первый орган по сертификации продукции халал для экспорта в страны Персидского залива. Уже выданы сертификаты для экспорта крупы, муки, хлопьев, отрубей, баранины и говядины.