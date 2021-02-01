Уйдет ли на карантин Ерлан Киясов после вакцинации против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уйдет ли на карантин главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов после получения первой дозы вакцины против коронавируса? По его словам, в этом нет необходимости. Поэтому после вакцинирования он пойдет на работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи с руководством Минздрава в городской поликлинике №6, где главный государственный санитарный врач Казахстана получил прививку, журналисты задали ему вопрос: «Уйдете ли вы на карантин до получения второй прививки? Вы же можете заразиться за этот период?».

Ерлан Киясов ответил, что в этом нет никакой необходимости.

«В этом нет необходимости. Я пойду на работу. Я буду стараться соблюдать все правила. Я бы все равно вас призывал к соблюдению режима, потому что, несмотря на то, что человек получает вакцину, есть вероятность, что он будет в отдельных случаях стать переносчиком тех или иных вирусов. Вероятность, конечно, небольшая, но вы защитите себя. Поймите. Вакцинируясь, вы защищаете, прежде всего, себя. Вы снижаете возможность инфицирования собственного организма в последующем развитии болезни. Но вы не освобождаете свой организм от наличия вирусов, которые могут атаковать вас. Эта вакцина защитит ваш организм от заболеваний», - пояснил Ерлан Киясов.

Он добавил, чтобы рассказать об эффекте вакцины, на это необходимо время.

Сегодня, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.