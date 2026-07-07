UWW открыла в Лозанне специализированный офис по грэпплингу, ММА и панкратиону

Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW) отметила важную веху в развитии грэпплинга, ММА и панкратиона, официально открыв специализированный офис для трех дисциплин в здании Maison du Sport International в Лозанне (Швейцария), передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на UWW.

Новый офис станет операционным центром, который будет заниматься дальнейшим развитием и управлением грэпплингом, ММА и панкратионом в структуре UWW.

В церемонии открытия приняли участие президент UWW Ненад Лалович, президент Комитета ассоциированных стилей UWW и вице-президент UWW Родика Якси, вице-президент Комитета UWW по грэпплингу, ММА и панкратиону Адриан Бакош, а также член Комитета Гаджи Гаджиев.

Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

Руководителем нового офиса назначен Михал Бухель. В его работе также примет участие Толеген Кумаров, который 21 февраля в Баку был назначен руководителем направления по грэпплингу в United World Wrestling. В рамках деятельности Комитета UWW по грэпплингу, ММА и панкратиону он будет отвечать за стратегическое развитие грэпплинга во всем мире.

Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

В ближайшие дни будет сформирована рабочая группа, которая приступит к реализации ключевых проектов, направленных на развитие этих дисциплин.

Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

Основными задачами, поставленными UWW перед комитетом, станут системное развитие грэпплинга, ММА и панкратиона, укрепление и расширение международного сотрудничества, поддержка национальных федераций, а также создание новых возможностей для спортсменов по всему миру.

Ранее в Астане было заключено соглашение о создании Академии борьбы в Казахстане, признанной Объединенным миром борьбы UWW.