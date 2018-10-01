Уволившегося павлодарского чиновника в тот же день назначили на другой руководящий пост

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 10 государственных служащих из сельских районов получили дисциплинарные взыскания от антикоррупционной службы Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам рассмотрения данных дел членами совета по этике рекомендовано в отношении четырёх членов комиссии наложить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, в отношении пятерых членов - строгий выговор, учитывая степень участия в вынесении решения земельной комиссии», - сообщили сегодня в департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области.

Эти и другие данные были озвучены на очередном заседании совета по этике, которое прошло в департаменте. На рассмотрение членов совета были вынесены дисциплинарные дела в отношении членов конкурсной комиссии по предоставлению земельных участков в Щербактинском районе. Из 14 членов комиссии 10 являются госслужащими, в отношении которых и рассматривались дела.

«Согласно «Правилам организации и проведения торгов по продаже земельного участка или права аренды земельного участка», регистрация участников конкурса производится со дня публикации объявления о проведении конкурса и заканчивается за 3 рабочих дня до проведения конкурса, - отметили в пресс-службе департамента. - Все предложения, полученные организатором после истечения окончательного срока представления предложений, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их участникам. Тем не менее члены комиссии, оказывая предпочтение и содействие предпринимательской деятельности, заявки некоторых физических и юридических лиц приняли и зарегистрировали в день вскрытия заявок, то есть после истечения срока принятия заявок».

Аналогичным образом приняты и зарегистрированы заявки иных участников, отметили в учреждении. В день вскрытия заявок конкурсная комиссия проверяет правильность оформления заявок в целом, но земельная комиссия, нарушив правила, заявки физ- и юрлиц, поступившие по истечении окончательного срока представления, при вскрытии конвертов не отклонила. По итогам конкурса участники конкурса стали его победителями. Подобных эпизодов с нарушением конкурсных процедур немало.

Также было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении исполняющего обязанности руководителя отдела ветеринарии Баянаульского района по факту совершения им правонарушения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 50 Закона «О госслужбе РК», по которому госслужащий не должен оказывать неправомерное предпочтение физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений.

«В один и тот же день по собственному желанию уволился руководитель отдела ветеринарии Баянаульского района и распоряжением акима района был назначен исполняющим обязанности руководителя отдела главный специалист того же отдела, который в свою очередь в тот же день назначил директором КГП «Ветеринарное хозяйство Баянаульского района» бывшего руководителя отдела ветеринарии района, - рассказали в антикоррупционной службе. - Единогласным решением членов совета по этике рекомендовано на исполняющего обязанности руководителя отдела ветеринарии Баянаульского района наложить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии».

На очередном заседании совета по этике были заслушаны итоги работы по профилактике нарушений законодательства о госслужбе и противодействию коррупции инспекции транспортного контроля по Павлодарской области.

«Члены совета по этике обратили внимание на то, что инспекции следует совместно с местной полицейской службой усилить контроль в части обеспечения безопасности перевозок на автодорогах республиканского и областного значения; контроль за соблюдением допустимых весовых и габаритных параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан, и обеспечить надлежащий контроль за автотранспортными средствами, проследовавшими через автоматизированную систему взвешивания в движении с превышением допустимых весовых и габаритных параметров».

Напомним, на рассмотрение членов совета были вынесены дисциплинарные дела в отношении членов конкурсной комиссии по предоставлению земельных участков в Щербактинском районе. Был «выявлен ряд нарушений в работе земельной комиссии: предоставление земельной комиссией земельных участков без предусмотренных процедур - конкурсов (аукцион, торги), предоставление земельных участков без земельной комиссии, необоснованный приём заявок на участие в конкурсе по истечении срока приёма, а также необоснованный отказ в участии в конкурсе», - сообщили ранее пресс-службе департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области. Тогда же было запланировано и рассмотрение дисциплинарного дела в отношении исполняющего обязанности руководителя отдела ветеринарии Баянаульского района.