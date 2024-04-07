Уволить руководителя отдела образования рекомендовал Совет по этике СКО

В Северо-Казахстанской области руководитель отдела Уалихановского района оказался на Совете по этике. Чиновник подписал акты выполненных работ по ремонту санузлов школы, хотя они не были выполнены в полном объеме, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации департамента по делам государственной службы, дисциплинарное дело в отношении Айтказы Аубакирова рассматривали по факту совершения дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, на основании представления прокуратуры района.

В декабре прошлого года между отделом образования и индивидуальным предпринимателем был заключен договор о государственных закупках работы по текущему ремонту санузлов Мортыкской средней школы на сумму почти в 1,5 млн тенге. Подробный перечень работ был указан в технической спецификации.

- В ходе визуального осмотра прокуратурой в январе этого года установлено, что руководителем подписаны акты выполненных работ и перечислены денежные средства по государственной закупке. Но работы исполнителем фактически не выполнены в полном объеме. На заседании Совета по этике Аубакиров признал, что не проверил полноту работ и пояснил, что выехать туда не смог из-за отсутствия дорог, - прокомментировали в департаменте.

В прошлом году чиновник уже привлекался к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу. С учетом этого Совет по этике рекомендовал управления образования уволить его с занимаемой должности.