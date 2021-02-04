Уволить руководителя отдела акимата рекомендовал Совет по этике СКО
По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы, поводом для рассмотрения стало нарушение чиновником Этического кодекса и Закона «О государственной службе Республики Казахстан».
Из материалов дисциплинарного дела следует, что 17 декабря 2020 года госслужащий управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чиновника остановили полицейские. По решению суда он был подвергнут административному аресту на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет.
Согласно действующему законодательству, государственные служащие не должны допускать административных правонарушений и обязаны соблюдать служебную этику.
Совет по этике рекомендовал уволить госслужащего с занимаемой должности руководителя отдела.