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    08:51, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Уволить руководителя отдела акимата рекомендовал Совет по этике СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Совете по этике рассмотрели дело в отношении руководителя отдела физической культуры и спорта акимата Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы, поводом для рассмотрения стало нарушение чиновником Этического кодекса и Закона «О государственной службе Республики Казахстан».

    Из материалов дисциплинарного дела следует, что 17 декабря 2020 года госслужащий управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чиновника остановили полицейские. По решению суда он был подвергнут административному аресту на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет.

    Согласно действующему законодательству, государственные служащие не должны допускать административных правонарушений и обязаны соблюдать служебную этику.

    Совет по этике рекомендовал уволить госслужащего с занимаемой должности руководителя отдела.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Акимат
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