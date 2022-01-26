Уволить руководителя департамента по регулированию естественных монополий рекомендовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Совете по этике Северо-Казахстанской области рассмотрели дисциплинарное дело в отношении руководителя департамента по регулированию естественных монополий Абая Балабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из материалов дела, в октябре прошлого года чиновника привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные обнаружили его спящим на остановке общественного транспорта.

«Балабеков по факту пояснил, что около десяти часов вечера вышел от гостей, вызвал службу такси. Такси долго не ехало, присел на автобусной остановке. В этот момент подъехали сотрудники полиции. В связи с тем, что был немного выпивший, они попросили проехать с ними для проведения экспертизы. Экспертиза показала алкогольное опьянение лёгкой степени. В ходе изучения административного материала установлено, что Балабеков сидя спал в пьяном виде на остановке, тем самым нарушил общественный порядок. В соответствии с пунктами Этического кодекса, государственные служащие во внеслужебное время должны придерживаться общепринятых морально-этических норм, не допускать случаев нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, не должны допускать совершения проступков и иных правонарушений, за которые законодательством предусмотрена административная ответственность», - сказал главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Дархан Кәрімжан.

Сам Балабеков говорит, что на остановке сел и прикрыл глаза, потому что почувствовал себя плохо. Не буянил и не сквернословил.

Председатель Совета по этике Елена Степаненко отметила, что это не единственный случай, когда Балабеков привлекался к ответственности из-за алкогольного опьянения. В декабре 2020-го года он сел за руль в нетрезвом виде, за что по решению суда был лишен водительских прав на семь лет и отбывал административный арест в течение 15 суток.

Совет по этике рекомендовал уволить Балабекова с занимаемой должности.