Уволить акима «за нечеловеческое отношение к жителям» могут в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жительница Бухар-Жырауского района пожаловалась Женису Касымбеку, что не может получить земельный участок, чтобы построить магазин. Об этом она рассказала акиму области во время онлайн-приёма граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам женщины, акимат села Самарканд волокитит вопрос уже три года.

Аким Бухар-Жырауского района Шугарашид Мамалинов объяснил это тем, что рядом с земельным участком отведено место для разворота автобуса.

«Это вопиющий факт. Если невозможно выделить участок, нужно было ещё в 2018 году сказать об этом. Дать соседний участок. Отношение нечеловеческое. Люди хотят открыть дело, рабочие места создать. Будут платить налоги. Почему за три года нельзя было решить вопрос?! Автобусу разворот можно было дать на 15-20 метров дальше. Это должен аким села Самарканд решать. Даю вам 20 дней. Доложите мне, передали землю под строительство или нет. Если вопрос не решится, то акима Самарканда я уволю!» - пригрозил Женис Касымбек.

Также к акиму области обратились представители дачного сообщества по вопросам очистки реки Сокыр, ремонту участка дороги в районе фёдоровских садоводческих участков и запуску дачных автобусов.

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, два года назад были проведены работы по санации реки Сокыр в районе Фёдоровского водохранилища. Работы выполнены, акты есть.

«Надо сделать все работы, которые заложены в ПСД. Почистили только часть канала, хотя там работ на 5,5 км», - отметил председатель дачного общества «Машиностроитель» Николай Рудомёткин.

«Сегодня же мой заместитель и руководитель управления природных ресурсов поедут туда. Если результатов нет, управление будет исправлять недочёты», - сказал Женис Касымбек.

Что касается дачных автобусов, то их планируют запустить 15 апреля.

Напомним, приём акима области из-за карантинных ограничений проводится онлайн каждую последнюю пятницу месяца. Чтобы записаться на встречу, нужно отправить заявление по электронной почте [email protected] или через egov.kz, а также можно принести его в областной акимат, во фронт офис, по адресу: Алиханова, 13.