Уволить акима сельского округа в Акмолинской области рекомендовано Советом по этике

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Совет по этике рекомендовал уволить акима Садового сельского округа в Акмолинской области за некорректные высказывания в адрес подчиненного, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по делам государственной службы по Акмолинской области.

По информации ведомства, Советом по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в Акмолинской области проведено выездное заседание, на котором рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Садового сельского округа Зерендинского района С. Ажибаева. Чиновник нарушил нормы служебной этики, допустив некорректные высказывания при разговоре по телефону с подчиненным.

«Департаментом Агентства по делам государственной службы по Акмолинской области на основании обращения главного специалиста аппарата акима Зерендинского района Т. Букина проведена внеплановая проверка, по итогам которой факты подтвердились. Несмотря на отрицание факта телефонного разговора Ажибаевым, работники аппарата акима подтвердили наличие у него указанного номера телефона», - рассказали в ведомстве.

Советом по этике рекомендовано акиму Зерендинского района наложить на акима Садового сельского округа дисциплинарное взыскание в виде «увольнения с занимаемой государственной должности».

Также на заседании было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Биржан сал И. Абдосова, подписавшего акт работ, которые до сегодняшнего дня еще не выполнены.

«Кроме того, в нарушение Закона о государственных закупках Отделом не приняты меры по направлению материалов в суд для включения исполнителя в перечень недобросовестных поставщиков. По итогам рассмотрения дела Совет по этике рекомендовал акиму района Биржан сал наложить на Абдосова дисциплинарное взыскание в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии», - добавили в ведомстве.