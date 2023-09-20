Уволенный аким Павлодара назначен на новую должность

Экс-аким Павлодара Ержан Иманзаипов возглавил управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области. Должности градоначальника он лишился около двух недель назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимом Павлодара Ержан Иманзаипов стал 29 декабря прошлого года. Карьеру на госслужбе он начинал с должности главного специалиста отдела ЖКХ Павлодара. Затем успел поработать в антимонопольном ведомстве, работал заместителем акима Экибастуза, возглавлял управление энергетики и ЖКХ. Спустя время получил пост акима Экибастуза, позже – вернулся в Павлодар.

У Ержана Иманзаипова два образования. В Павлодаре он получил диплом по специальности «Промышленная теплоэнергетика», затем отучился на финансиста в Алматы.

В должности акима Павлодара проработал около восьми месяцев. С поста градоначальника его сняли 4 сентября. Решение об освобождении от занимаемой должности принято главой региона в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных и отсутствием контроля за реализацией проектов по благоустройству города.

В том числе, в Павлодаре в срок не были установлены детские площадки, в трех микрорайонах города с отставанием от графика шли работы строительству канализации, на 65% выросло количество жалоб от населения на качество работы городских отделов, особенно - отделов ЖКХ и жилищной инспекции.

Сам Ержан Иманзаипов, покинув пост градоначальника, на своей странице в Instagram написал прощальный пост. Он согласился с решением акима области, поблагодарил коллег и извинился перед горожанами. Теперь он будет возглавлять УПИИР.