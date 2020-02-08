Уволена председатель правления ЮКГПУ Анар Каирбекова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уволена председатель правления Южно-Казахстанского государственного педагогического университета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«Руководствуясь Трудовым кодексом, Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом некоммерческого акционерного общества «ЮКГПУ» приказом МОН РК от 7 февраля Анар Каирбекова освобождена от занимаемой должности. К сожалению, в организации работы А. Каирбековой были допущены недостатки, также не выполнены задачи, поставленные МОН РК», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время до завершения итогов конкурса на вакантную должность назначен исполняющий обязанности председателя правления из числа проректоров.

Напомним, бывший директор департамента административной работы и государственных закупок МОН РК Анар Каирбекова обвинила руководителей ведомства, в частности, ответственного секретаря Арына Орсариева и вице-министров Рустема Бигари, а также Фатиму Жакыпову в коррупционной схеме касательно подписания договора об оказании услуг. Вскоре стало известно о назначении Анар Каирбековой председателем правления- ректором Южно-Казахстанского государственного педагогического университета.



