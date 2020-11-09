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Уволен за пьяное вождение сельский аким в Павлодарской области
9 Ноября 2020 22:22
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области освобожден от должности сельский аким, которого застали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в акимате Майского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
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«Серик Кусайнов освобожден от должности акима села Акжар Майского района 9 ноября 2020 года», – уточнили в районной администрацииНапомним, 10 октября, в субботу, в 19:45 в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области сотрудники дорожно-патрульной полиции остановили автомашину Lada 21214, ГРНЗ S 176 DM, принадлежащую аппарату акима села Акжар Майского района, управлял которой Серик Кусайнов. Полицией установлено, что Кусайнов управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Кроме того, на момент остановки водитель не имел при себе документов на право управления вышеуказанным автомобилем.
15 октября постановлением Майского районного суда он был привлечён к административной ответственности по вышеуказанной статье в виде 15 суток административного ареста и лишения права управления автотранспортным средством сроком на 7 лет.
Опрошенный на судебном заседании, а также в ходе служебного расследования Серик Кусайнов вину признал полностью.
Совет по этике рекомендовал акиму Майского района наложить на акима села Акжар Майского района Серика Кусайнова дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.
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