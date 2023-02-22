Увольнять с госслужбы в Казахстане будут по результатам ежеквартальных оценок
«Оценка государственных служащих будет осуществляться на ежеквартальной основе. В соответствии с этим, госслужащие, получившие неудовлетворительную оценку за два квартала подряд, будут понижаться в должности. В случае, если свободных вакансий не окажется, таких госслужащих будут увольнять», – сказал А.Жолманов.
В ходе брифинга спикер рассказал о некоторых новшествах, упрощающих поступление на государственную службу для специалистов из частного сектора и лучших выпускников вузов, обучавшихся на гранты.
Кроме того, А.Жолманов сообщил о введении процедуры дистанционного отбора на госслужбу.
Также, по его словам, сократится количество нормативно-правовых актов, по которым ведется тестирование при приеме на госслужбу с 9 до 4. Теперь претенденты на вакансии будут проходить четыре этапа отборочного конкурса: оценка личных качеств; оценка способности работать с текстовой и цифровой информацией; написание эссе; собеседование в конкурсной комиссии государственного органа. Отбор на государственную службу по данной системе начнется с 1 марта.