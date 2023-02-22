Увольнять с госслужбы в Казахстане будут по результатам ежеквартальных оценок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Увольнять с госслужбы будут по результатам ежеквартальных оценок. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оценка государственных служащих будет осуществляться на ежеквартальной основе. В соответствии с этим, госслужащие, получившие неудовлетворительную оценку за два квартала подряд, будут понижаться в должности. В случае, если свободных вакансий не окажется, таких госслужащих будут увольнять», – сказал А.Жолманов.

В ходе брифинга спикер рассказал о некоторых новшествах, упрощающих поступление на государственную службу для специалистов из частного сектора и лучших выпускников вузов, обучавшихся на гранты.

Кроме того, А.Жолманов сообщил о введении процедуры дистанционного отбора на госслужбу.

Также, по его словам, сократится количество нормативно-правовых актов, по которым ведется тестирование при приеме на госслужбу с 9 до 4. Теперь претенденты на вакансии будут проходить четыре этапа отборочного конкурса: оценка личных качеств; оценка способности работать с текстовой и цифровой информацией; написание эссе; собеседование в конкурсной комиссии государственного органа. Отбор на государственную службу по данной системе начнется с 1 марта.