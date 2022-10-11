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    21:33, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Увольнение в запас военнослужащих срочной службы идет в Вооруженных силах

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года этой осенью из Вооруженных сил будут уволены около 7 тыс. военнослужащих, выслуживших установленные сроки воинской службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    В течение года тысячи воинов обучались военному делу, в составе подразделений принимали участие в учениях. Многие военнослужащие в учебных центрах и школах младших специалистов получили воинские профессии, которые смогут применить в своей дальнейшей жизни.

    «Самый главный результат моей службы – это то, что я обрел здесь много настоящих друзей и возвращаюсь домой с гордостью, повзрослевшим, окрепшим физически и морально. Хочу рекомендовать всем молодым ребятам отслужить в армии, это очень интересно и полезно каждому», – отметил рядовой войсковой части 30153 Магжан Абдулла.

    Во всех воинских частях проводятся торжественные мероприятия, в ходе которых воины прощаются с Боевым знаменем, в последний раз шагают строем по плацу, а командиры и весь личный состав приветствуют увольняемых солдат-срочников, проходя перед ними торжественным маршем.

    Лучшие воины награждены грамотами, ценными подарками благодарственными письмами домой, фотографиями у развернутого Боевого знамени части.

    По прибытии на родину уволенные в запас военнослужащие становятся на учет в местных органах военного управления как военно-обученный резерв.


    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК
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