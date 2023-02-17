Увольнение руководства «Павлодарэнерго» объяснил Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр объяснил увольнение руководителя «Павлодарэнерго» Вадима Лесина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если виноват кто-то в этой ситуации и следствие покажет, что это акционер, то он будет привлечен к ответственности. Что касается руководителя «Павлодарэнерго», то это мое право потребовать от акционеров его увольнения, что я и сделал. У меня на это много причин, я сейчас не хочу говорить о том, как они работали во время ликвидации аварии, как они проявили себя, что делали», – сказал Роман Скляр в кулуарах Сената.

Напомним, руководителя АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина уволили по требованию Романа Скляра. Первый заместитель Премьер-Министра поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина не удовлетворил Романа Скляра.

Фото: pavlodarnews.kz