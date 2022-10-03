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    11:57, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Увлечение сватингом среди казахстанских школьников отмечают полицейские

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Увлечение сватингом среди казахстанских школьников отмечают полицейские. Большинство ложных сообщений о терроризме в Казахстане поступает из-за рубежа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Интернете действуют анонимные сообщества, занимающиеся так называемым «сватингом» - массовой рассылкой ложных сообщений в экстренные службы от имени других лиц. Мотивы при этом разные – личная месть, конфликт, желание создать проблемы другому человеку. Среди казахстанских школьников также наблюдается увлечение такими группами», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    Она отметила, что полицейские взаимодействует с зарубежными правоохранительными органами и интернет-провайдерами для установления IP-адресов, аккаунтов и других сведений злоумышленников.

    За последние 2 месяца установлены 5 человек, которые совершили рассылку ложных сообщений посредством Интернета. В целом с начала года 28 человек привлечены к уголовной ответственности за такие деяния, 8 из них осуждены к реальным срокам лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что за ложные сообщения о терроризме был задержан 12-летний школьник в Алматинской области.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы
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