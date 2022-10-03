АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Увлечение сватингом среди казахстанских школьников отмечают полицейские. Большинство ложных сообщений о терроризме в Казахстане поступает из-за рубежа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Интернете действуют анонимные сообщества, занимающиеся так называемым «сватингом» - массовой рассылкой ложных сообщений в экстренные службы от имени других лиц. Мотивы при этом разные – личная месть, конфликт, желание создать проблемы другому человеку. Среди казахстанских школьников также наблюдается увлечение такими группами», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

Она отметила, что полицейские взаимодействует с зарубежными правоохранительными органами и интернет-провайдерами для установления IP-адресов, аккаунтов и других сведений злоумышленников.

За последние 2 месяца установлены 5 человек, которые совершили рассылку ложных сообщений посредством Интернета. В целом с начала года 28 человек привлечены к уголовной ответственности за такие деяния, 8 из них осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что за ложные сообщения о терроризме был задержан 12-летний школьник в Алматинской области.



