«Увезли сразу после защиты диплома»: в Караганде проверяют действия военкомата

История с возможным задержанием выпускников одного из вузов Караганды после защиты дипломных работ вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Родственники студентов заявляют о давлении и принудительном доставлении в военные органы. В Министерстве обороны Казахстана сообщили о начале проверки, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях появилась информация о том, что после защиты дипломов студентов технического университета якобы доставили в военкомат сотрудники военных органов. Об этом сообщила сестра одного из выпускников.

По ее словам, 23 мая ее брат защищал диплом в Карагандинском техническом университете (КарТУ), после чего часть студентов была направлена в военные органы.

Она утверждает, что после окончания защиты им начали вручать повестки и направили на медицинскую комиссию.

Также, по ее словам, у ее брата была отсрочка до 1 июля в связи с завершением обучения и планами поступления в магистратуру. Однако, как утверждает родственница, в военных органах заявили, что после защиты диплома отсрочка прекращает действие.

Отдельно она сообщила, что студентов могли удерживать в военкомате продолжительное время, а также что у ее брата при себе находились личные вещи и дипломный проект.

Кроме того, родственница утверждает, что студент зарегистрирован в Сарани и прикреплен к местному военкомату, однако мероприятия проводились в Караганде. По ее словам, среди доставленных были и иногородние выпускники.

После произошедшего девушка обратилась в военную прокуратуру, вызвала полицию и связалась с Министерством обороны. По ее словам, после поднятого резонанса брата отпустили.

В Министерстве обороны Казахстана сообщили, что по данному факту проводится проверка.

— В социальных сетях распространяется информация о якобы неправомерных действиях представителей местных органов военного управления в отношении выпускников высших учебных заведений после защиты дипломных работ. По данному факту организована проверка с изучением всех обстоятельств, включая соблюдение требований законодательства при проведении мероприятий, связанных с призывом граждан на срочную воинскую службу, — заявили в призывной комиссии Карагандинской области.

В ведомстве добавили, что в случае подтверждения нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что в стране стартовал весенний призыв в Нацгвардию РК, и в войсках ожидают до семи тысяч человек.