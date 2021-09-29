Увеселительные заведения и фермерские хозяйства проверили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение нескольких дней работали над раскрытием и пресечением преступлений, связанных с торговлей людьми, трудовой и сексуальной эксплуатацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка проводили рейды по увеселительным заведениям Петропавловска, банным и гостиничным комплексам. В районах шла проверка фермерских и крестьянских хозяйств.

В результате в одной из саун города выявили факт сводничества. На учет полицейские поставили 15 женщин, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение. За попрошайничество привлекли к административной ответственности 49 человек.

Начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев отметил, что выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми, контролируется руководством департамента полиции области.