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    21:41, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Увеселительные заведения и фермерские хозяйства проверили полицейские СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение нескольких дней работали над раскрытием и пресечением преступлений, связанных с торговлей людьми, трудовой и сексуальной эксплуатацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка проводили рейды по увеселительным заведениям Петропавловска, банным и гостиничным комплексам. В районах шла проверка фермерских и крестьянских хозяйств.

    В результате в одной из саун города выявили факт сводничества. На учет полицейские поставили 15 женщин, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение. За попрошайничество привлекли к административной ответственности 49 человек.

    Начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев отметил, что выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми, контролируется руководством департамента полиции области.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Криминал Правоохранительные органы
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