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    19:25, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Уверенной победой завершился матч Жибек Куламбаевой на турнире в Сеуле

    Уверенной победой завершился матч Жибек Куламбаевой на турнире в Сеуле
    Фото: Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева провела дебютный матч парного разряда на хардовом турнире серии WTA в столице Южной Кореи, Сеуле, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсменка из Казахстана в паре с индийской теннисисткой Пратзана Тхомбаре провела встречу с американским дуэтом спортсменок София Кенин — Алисия Паркс и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 1:6, 4:6. Игра продлилась один час и восемь минут.

    Отметим, что во время встречи казахстанская и индийская спортсменки не исполнили ни одну подачу навылет и совершили одну двойную ошибку. Также Куламбаева и Тхомбаре выиграли три очка и два гейма подряд.

    Теги:
    Спорт Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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