Уверенной победой завершился матч Жибек Куламбаевой на турнире в Сеуле

Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева провела дебютный матч парного разряда на хардовом турнире серии WTA в столице Южной Кореи, Сеуле, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка из Казахстана в паре с индийской теннисисткой Пратзана Тхомбаре провела встречу с американским дуэтом спортсменок София Кенин — Алисия Паркс и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 1:6, 4:6. Игра продлилась один час и восемь минут.

Отметим, что во время встречи казахстанская и индийская спортсменки не исполнили ни одну подачу навылет и совершили одну двойную ошибку. Также Куламбаева и Тхомбаре выиграли три очка и два гейма подряд.